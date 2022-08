Prozess in Leonberg Nacktbilder von Mädchen gefordert – hohe Haftstrafe

Es ist ein erschütternder Fall, der vor Kurzem am Landgericht Stuttgart nach rund zweiwöchiger Verhandlung – teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit – ein Ende gefunden hat: Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 20 Fällen, Körperverletzung, Nötigung und Besitz kinderpornografischer Inhalte muss ein 22-Jähriger für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Unter dem Vorsitz von Sina Rieberg sah es das Gericht als erwiesen an, dass der junge Mann in den Jahren 2019 und 2020 im Alter von 19 Jahren mit seinem Smartphone über den Messaging-Dienst Snapchat Kontakt zu zehn bis 14 Jahre alten Mädchen aufgenommen und diese aufgefordert hatte, ihm Nacktbilder und Fotos in aufreizenden Posen zu schicken.