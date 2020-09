Prozess in Leonberg Kunden per Smartphone um viel Geld betrogen

Erste Verurteilung schon 2018

Die Bezahlung erfolgte auf eines seiner zahlreichen Konten. Als diese nach und nach gesperrt wurden, legte er gefälschte Konten bei Internetbanken an oder nutzte PayPal und Western Union für den Geldtransfer. 2017 wurde er in Berlin festgenommen und Anfang 2018 vom Amtsgericht Leonberg wegen Betrugs in 39 Fällen mit einem Schaden von rund 9000 Euro zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.