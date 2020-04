Prozess in Leonberg Familienstreit gerät aus den Fugen

Diese Aussage bestätigte der Bruder des 24-Jährigen im Zeugenstand. „Mein Bruder war komplett demoliert“, erklärte er plastisch. Eine Gesichtshälfte sei komplett aufgeplatzt und angeschwollen gewesen. Er habe dem Angeklagten geschrieben, dass er die Polizei alarmiere und die Bilder der Verletzungen später auf WhatsApp gepostet.

„Keinerlei Verletzungen“

Völlig entgegen stand dem die Aussage des 31-jährigen Bruders der Angeklagten, der diesen zum Möbel zusammenbauen abgeholt hatte. „Ich habe das angebliche Opfer auf dem Weg zu meinem Bruder gesehen. Er wirkte vollkommen entspannt und hatte keinerlei Verletzungen im Gesicht“, erklärte er vor Gericht.

Letzten Endes kamen Staatsanwaltschaft und Gericht an den Verletzungen des 24-Jährigen nicht vorbei. Ein Arzt hatte eine Gehirnerschütterung, eine Augapfelprellung und eine Rissquetschung im Gesicht attestiert. Der Anklagevertreter plädierte auf eine einjährige Bewährungsstrafe für den Angeklagten, der zehn Vorstrafen im Register stehen hat. „Dass sich der Cousin die Verletzungen selbst zugefügt hat, ist unwahrscheinlich“, meinte er.

Der Verteidiger des Angeklagten forderte einen Freispruch für den 38-Jährigen, der Cousin wolle nur ein paar alte Rechnungen begleichen. Die Verletzungen könne man sich sehr wohl selbst zufügen, meinte der Rechtsanwalt.

Die Verurteilung

Richter Thomas Krüger verurteilte den Angeklagten am Ende wegen einfacher Körperverletzung zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldbuße von 1500 Euro an das Kinderhospiz Sternentraum in Backnang.

„Es ist zwar nicht nahe liegend, dass man Bilder von seinen eigenen Verletzungen macht, aber das Opfer stand unter Schock“, meinte Krüger. Zudem habe für den Cousin gesprochen, dass er den Angeklagten nicht bestraft sehen wollte, sondern nur ein Schmerzensgeld. Er und sein Bruder verließen den Gerichtssaal zufrieden: „Alles gut, das passt so“, meinten sie.