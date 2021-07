Prozess gegen Helmut Epple Daniel Töpfer sagt vor Gericht aus

Töpfer erklärte, an jenem Abend habe in den Ratsstuben eine Veranstaltung der örtlichen CDU mit der Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz und interessierten Bürgern stattgefunden, am Tisch hätten zehn bis zwölf Leute gesessen. Helmut Epple sei dann mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kappe ins Lokal gekommen, habe geschaut, ob ihn jemand erkenne und habe sich dann an einen noch freien Eckplatz am Tisch gesetzt. „Den Gesprächsteilnehmern war das sichtbar unangenehm, zumal Herr Epple – wie es seine Art ist – gleich in aggressiver Art zwei Fragen an Frau Kurtz gerichtet hatte“, führte Töpfer weiter aus.