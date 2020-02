Prozess gegen 24-jährigen Böblinger Notwehrsituation eskaliert – 21-jähriger Polizist trifft Kollegin

Die 28-Jährige schoss neun Mal, aber der Angreifer war nicht zu stoppen. Mit einem Schuss zertrümmerte sie sich ihre eigene Kniescheibe. Auf ihren jungen Kollegen hatte der 24-Jährige ebenfalls eingestochen, aber mit vergleichsweise harmlosen Folgen. Die Klinge verletzte ihn an der Hand und durchtrennte eine Sehne seines Daumens. Danach stand der Polizist weitgehend hilflos draußen. Im Kampf war die Haustür zugefallen. Der 21-Jährige sah die Attacken gegen seine Kollegin nur noch durch das Drahtglas der Türfüllung. Er zielte auf die Beine des Angreifers, feuerte drei Mal durch die Tür, traf dabei aber auch seine Kollegin ins Bein. Eine Notärztin versorgte die Schwerverletzten. Die Polizistin musste ebenfalls sofort operiert werden.

Der Angeklagte hat eine Aussage angekündigt

Der Prozess stößt auf außergewöhnliches Interesse. Nicht zuletzt Kollegen der Verletzten füllten am ersten Verhandlungstag die Zuhörerreihen des Saals 16 im Landgericht. Zum Prozessauftakt ist ausschließlich die Anklageschrift verlesen worden. Der 24-Jährige hatte zwar angekündigt, dass er seine Sicht auf das Geschehen erklären wolle. Die Aussage ist allerdings aus banalem Anlass verschoben. Jerome Bauer, einer der beiden Verteidiger, wollte seinen Mandanten am Tag vor dem Prozessbeginn zu einer Schlussbesprechung treffen. Der Termin scheiterte, weil sein Auto nicht ansprang. Der Angeklagte soll nun beim zweiten Prozesstag am 19. Februar aussagen. Das Urteil ist für den 1. April geplant.

Im Verlauf der Verhandlung wollen sich auch die Mutter und die Schwester des Angeklagten in den Zeugenstand rufen lassen. Sie hätten die Aussage wegen ihrer Blutsverwandtschaft verweigern können. Die Mutter ist selbst in psychiatrischer Behandlung. Ihr Sohn hält sich offenbar für geistig gesund. „Er hat sich einer Therapie entzogen“, hatte Bauer in einem Vorgespräch mit dem Gericht gesagt. Sein Mandant müsse erst noch „realisieren, was er getan hat“.