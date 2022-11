Prozess Geflüchteter räumt Brandstiftung ein

Gesamtschaden: rund 8500 Euro

Laut Anklage hat der 24-Jährige im Juni dieses Jahres in einem Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen, wo er ein paar Tage bei einem Freund übernachtete, eine Matratze und eine Decke mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt. Das Feuer wurde jedoch schnell gelöscht, da ein Brandmelder Alarm gab und ein Nachbar mit einem Feuerlöscher schnell zur Stelle war. Dennoch entstand durch Kosten für Reparaturen, Reinigung und den Einsatz der Feuerwehr ein Gesamtschaden von rund 8500 Euro. Laut Staatsanwaltschaft war dem 24-Jährigen die Gefahr seines Tuns bewusst: Das Feuer hätte auf das gesamte Haus übergreifen können, in dem 15 Parteien lebten.