Prozess am Stuttgarter Landgericht Anklage wegen Mordes – nach 25 Jahren

Ein Mord ohne Anlass

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in jener Nacht „eine ihm bis dato völlig unbekannte 35 Jahre alte Frau in der Tilsiter Straße in Sindelfingen anlasslos durch Stiche mit einem Stichwerkzeug in den Oberkörper getötet zu haben“. Brigitta J. hieß die Frau, die damals erst kurz vor 23.30 Uhr Feierabend gemacht hatte. Sie arbeitete in einem Modeunternehmen und machte sich dann auf den Heimweg zur S-Bahn-Station Goldberg. In dem menschenleeren Industriegebiet begegnete sie ihrem Mörder. Die Frau wurde mit mehr als 20 Stichen in den Oberkörper getötet. Zwei US-Amerikaner fuhren vorbei, erkannten einen Angriff, wendeten und kamen zurück. Der in Hemd und Jackett gekleidete Täter konnte sie aber beschwichtigen und sie fuhren wieder weg.