Prozess am Leonberger Amtsgericht Steine auf den Nachbarn geworfen

Sein Verteidiger Clemens Beck ergänzte, der Hof vor dem Fenster gehöre der Firma, in der der Angeklagte arbeite. „Dort ist auch ein Lager, die Mitarbeiter sind ständig in diesem Bereich unterwegs“, führte der Anwalt weiter aus. Die Kieselsteine lägen dort einfach am Boden rum. Der besagte Nachbar stehe regelmäßig am Fenster und schütte Flüssigkeiten herunter. „Man weiß nicht genau, was es ist, aber es gab schon Verätzungen und andere Verletzungen“, erläuterte Beck.