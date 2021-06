Im Trolley war auch ein Messer

Er habe an diesem Vormittag auf Wunsch seiner Frau Tabak kaufen sollen und sich gefreut, dass ihre Lieblingsmarke vorrätig gewesen sei. Diese sei nämlich häufig vergriffen. Fünf Dosen im Wert von rund 150 Euro steckte er in seinen Einkaufs-Trolley, den er im unteren Bereich des Einkaufswagens liegen hatte. Das beobachtete eine Kassiererin des Lebensmittelmarktes, die an diesem Vormittag dort privat einkaufte. Als sie sah, dass der Angeklagte an der Kasse nur die Waren aus dem Einkaufswagen bezahlte, nicht jedoch den Tabak aus dem Trolley, verständigte sie eine Kollegin.