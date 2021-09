Prozess am Leonberger Amtsgericht Gut gemeinte Tat führt zur Anklage

Bis zu 16 Tabletten pro Tag

„Zwischen 2006 und 2008 habe ich im Krankenhaus und in der Reha einen Kampf um Leben und Tod geführt“, sagte der Mann, dessen Frau ihn in dieser Zeit zudem verließ und zurück in den Iran ging. Seitdem stehe er unter stetiger ärztlicher Beobachtung durch die Berliner Charité, die ihm die notwendigen Medikamente verschreibe. „Ich muss bis zu 16 Tabletten pro Tag nehmen“, sagte der Mann, der zudem an Diabetes erkrankte und an einer Niereninsuffizienz leidet.