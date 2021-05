Prozess am Leonberger Amtsgericht Arzt baut betrunken einen Unfall im Engelbergtunnel

Leonberg - Der Unfall mit einem Streifenwagen und einem anderen Auto am Ende des Engelbergtunnels, bei dem ein Schaden von 30 000 Euro entstand, hat sich rückblickend angekündigt. Ein 45-jähriger Arzt, der sich wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Leonberger Amtsgericht verantworten musste, war an diesem Tag Anfang September 2020 auf dem Weg zur Arbeit. Dass er das Auto nahm, lag nur daran, dass er an jenem Morgen verschlafen hatte und es mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr rechtzeitig zum Dienst geschafft hätte. „Ich habe mich aber fahrtüchtig gefühlt“, sagte der Angeklagte vor dem Leonberger Amtsgericht.