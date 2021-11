Prozess am Landgericht Stuttgart Wie gefährlich ist der Angeklagte?

Zweimal hatte er den Leonberger ins Zentrum für Psychiatrie nach Calw gebracht. Bei der ersten Fahrt im November vergangenen Jahres habe der Mann ihn und seinen Kollegen über die gesamte Fahrzeit von circa 30 Minuten lautstark und massiv beleidigt. „Er hat in seinem Wahn einen Monolog gehalten und uns als Hurensöhne beschimpft, denen man die Organe rausreißen müsse“, berichtete der Polizeibeamte. In der Psychiatrie habe sich herausgestellt, dass der 38-Jährige nicht nur drei Wochen lang keine Medikamente mehr genommen hatte, sondern in den vergangenen zwei Wochen auch noch in Paris gewesen sei, was zu der Zeit als Hochinzidenzgebiet eingestuft gewesen sei.