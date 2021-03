Prozess am Landgericht Stuttgart Renninger muss in die Psychiatrie

Da der Renninger eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle und weitere, noch schwerere Taten zu erwarten seien, hielt das Gericht eine Unterbringung in der Psychiatrie für unumgänglich. Der 50-Jährige sei bereits mehrfach vorbestraft, der Angriff sei weniger als drei Monate nach seiner letzten Haftentlassung passiert. Die Taten des Angeklagten seien keine Beziehungstaten, sondern hätten zufällige Opfer wie einen Notar, Polizisten, Mitarbeiter der Stadt Renningen und sogar Menschen beim Einkaufen betroffen.

Mit dem Urteil entsprachen die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Staatsanwältin Sarah Geiger hatte den 50-Jährigen in ihrem Schlussplädoyer als eine „tickende Zeitbombe“ bezeichnet.

Die Verteidigung des 50-Jährigen hatte beantragt, die Unterbringung des Renningers zur Bewährung auszusetzen. Möglich sei auch eine ambulante Therapie mit flankierenden Maßnahmen wie Arbeitsauflagen und Annäherungsverboten. Der Anwalt hielt eine Unterbringung für nicht verhältnismäßig.

„Wir wollen Sie nicht wegsperren“

„Mit dem Urteil geht es uns nicht darum, Sie wegzusperren, sondern Sie einer Therapie zu unterziehen, damit Sie sich bald wieder besser fühlen und irgendwann wieder entlassen werden können“, warb die Vorsitzende Richterin um Verständnis beim Angeklagten. Er sei auf einem guten Weg, die Medikamente hätten ihn bereits ruhiger gemacht. „Aber eine Krankheit, unter der man seit 20 Jahren leidet, geht nicht von heute auf morgen vorbei“, erklärte Neher-Klein.

Der Renninger, der in seinem letzten Wort erneut betont hatte, dass er weder Reichsbürger noch Neonazi sei, scheint seine politische Haltung zumindest zu überdenken. „Von Vertretern des Deutschen Reiches habe ich in den 18 Wochen, in denen ich in der Weissenau bin, nichts gehört. So langsam habe ich Zweifel, ob es noch existiert“, sagte er.