Prozess am Landgericht Stuttgart Mit dem Holzstock auf den Kopf geschlagen

Zeitweise stand er unter gesetzlicher Betreuung. Von seinem Betreuer fühlte er sich jedoch über den Tisch gezogen, als dieser die Ziegelhütte des verstorbenen Vaters des Angeklagten angeblich ohne dessen Einverständnis verkaufte. „Das war alles Lug und Trug, aber das interessiert euch ja alles nicht“, schimpfte er in Richtung der Richterbank.

Drei Vorstrafen weist das Register des 49-Jährigen bislang auf, unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Diebstahl. So drohte er einem Betreuer per E-Mail an, diesen umzubringen, zudem beleidigte er mehrfach Polizisten. Einen Notar schlug er mit der Faust und bedrohte ihn mit einem Messer. Weil er einen Brief aus der Haft an zwei Polizisten, die ihm eine DNA-Probe abgenommen hatten, mit „Heil Hitler“ unterschrieb, wurde er zudem wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt.

Er distanziert sich von den Reichsbürgern

„Ihr erwähnt nur die schlimmen Sachen, aber nicht die guten, dass ich mich mit Asylanten und deren Kindern gut verstehe“, schimpfte der 49-Jährige im Gerichtssaal weiter, der in einer Obdachlosenunterkunft lebt. Dort wurde er von einem Sondereinsatzkommando im vergangenen Jahr festgenommen.

An seiner Zimmertür hatte er einen Zettel angebracht, er sei „Deutscher Staatsangehöriger des Deutschen Reiches“. „Die Firma BRD und ihre Tochterfirmen haben kein Recht an mir“, schrieb er außerdem in einem Brief an mehrere Gerichte. Er müsse sich nur vor dem Reich von 1870 und Gott unserem Schöpfer verantworten. Von den Reichsbürgern distanziere er sich jedoch, er verabscheue Waffen und Gewalt.

Der Prozess wird in dieser Woche fortgesetzt. Dann kommt unter anderem der psychiatrische Gutachter zu Wort.