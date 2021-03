Prozess am Landgericht Stuttgart Gutachter spricht sich für die Psychiatrie aus

Altkreis - Das Fazit des erfahrenen Neurologen und Psychiaters lässt keinen Raum für Interpretationen: „Die Voraussetzungen für eine zumindest mehrmonatige Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus liegen vor. Er leidet unter einer wahnhaften Störung oder an einer schizophrenen Psychose und stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit dar“, erklärte Professor Hermann Ebel, der Leiter des psychiatrischen Klinikums in Ludwigsburg, am zweiten Prozesstag gegen einen 50-Jährigen vor dem Landgericht Stuttgart.