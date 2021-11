Prozess am Landgericht Stuttgart 38-Jähriger kommt in die Psychiatrie

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann zwischen September 2019 und April dieses Jahres zwölf Taten der Körperverletzung, Bedrohung und Erregung öffentlichen Ärgernisses begangen hat. So hatte er unter anderem im Februar 2020 seine Schwester und seinen Vater in Leonberg mit einem Schlagring attackiert, sodass beide Kopfverletzungen erlitten. Im April dieses Jahres schlug er seinen Vermieter und trat gegen dessen Kopf, als er am Boden lag. Seine frühere Ehefrau bedrohte er telefonisch mit dem Tod, ebenso mehrere Polizisten in Polizeiautos, als diese ihn ins Zentrum für Psychiatrie nach Calw brachten, wo er immer wieder kurzzeitig untergebracht war.