Prozess am Landgericht Hohe Haftstrafe wegen Masche mit dem Polizisten-Trick

Die größte Beute machten die Täter bei einer 86-jährigen Stuttgarterin, die den Betrügern ihren Geldbeutel, Gold-, Silber- und Krügerrand-Münzen im Gesamtwert von fast 100 000 Euro überließ. Darüber hinaus war die Bande in Tübingen, Neckartenzlingen und Schorndorf erfolgreich.

Nach Ansicht des Gerichts war der 22-Jährige in dem Bandenkonstrukt als sogenannter Logistiker tätig, der die Abholung der Wertgegenstände durch verschiedene Bandenmitglieder organisiert hat. Einer davon war der 16-jährige Mitangeklagte, der in sieben Fällen dabei war und mit jeweils 500 Euro entlohnt wurde. Nach der letzten Tat in Stuttgart wurden die beiden Angeklagten in Düsseldorf Anfang Februar festgenommen. Nach Auskunft von Staatsanwältin Greta Sommer wurde der Prozess wegen des letzten Tatorts am Landgericht Stuttgart verhandelt.

Zwischen 300 000 und 400 000 Euro verspielt

Hintergrund für die Taten war bei beiden Angeklagten die Finanzierung ihrer Drogensucht. „Der 22-Jährige trieb sich schon als Schüler auf der Straße herum, um seine Drogensucht zu finanzieren, während ihn seine Mutter in der Schule wähnte“, sagte Richterin Lamberti.

In wenigen Jahren zwischen 300 000 und 400 000 Euro verspielt

Noch schlimmer war jedoch seine Spielsucht: Der Mönchengladbacher war immer auf der Suche nach dem Kick und trieb sich in Spielotheken, Wettbüros und Spielbanken herum. Er begann mit Einsätzen von zehn bis 20 Euro pro Tag, bald darauf wurde es dreistellig, am Ende verspielte er bis zu 5000 Euro pro Tag.

„Es gab für mich kein Limit mehr, was ich hatte, habe ich verzockt“, hatte der 22-jährige Angeklagte am ersten Prozesstag anschaulich eingeräumt. Er schätzt, dass er in seinem Leben zwischen 300 000 und 400 000 Euro verspielt hat.