Prozess am Amtsgericht Streit um eine Pizzalieferung eskaliert

Großes Bedauern

Das bestritt der Mann auf der Anklagebank nicht grundsätzlich. Über seinen Anwalt stellte er den Sachverhalt jedoch so dar: Er habe an besagtem Abend gegen 1.15 Uhr eine Pizza bestellt. Der Lieferant sei erst gegen 2 Uhr gekommen, sei betrunken gewesen und die Pizza fast kalt. Er habe den Mann daher wieder weggeschickt und sich schlafen gelegt. Später in der Nacht hätten dann drei Männer an seine Tür gehämmert und geschlagen. Als er geöffnet habe, sei es stockfinster gewesen. Er sei sofort auf pakistanisch beleidigt und von den drei Personen angegriffen worden. Er habe gedacht, die Angreifer hätten Waffen dabei, und er habe sich verteidigt. Ihm sei klar, dass er nicht das mildeste Mittel angewandt habe, und er bedauere die Verletzung des 43-Jährigen sehr. Er sei zur Zahlung eines finanziellen Ausgleichs von 2400 Euro bereit.