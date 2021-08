Prozess am Amtsgericht Leonberg Wurde der Verletzte Fahrgast ignoriert?

Niemand rief die Polizei

Er habe ihn dann bis zur nächsten Haltestelle ein paar Hundert Meter weiter gefahren und die Situation für deeskaliert gehalten, da die Männer sich in unterschiedlichen Bereichen des Busses aufgehalten hätten. Als er weitergefahren sei, habe ihn der Mann gebeten, die Polizei zu rufen. „Das war aber nicht so einfach, weil ich über den Notknopf nur unser Büro erreicht hätte, das aber am Sonntagabend nicht besetzt war. Die Polizei hätte ich nur mit dem Handy anrufen können, aber dafür hätte ich erst den Bus sichern müssen“, verteidigte sich der Fahrer.