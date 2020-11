„Das war einfach nur witzig gemeint“, verteidigte sich der Inhaber einer Versicherungsagentur vor Gericht. Es gebe einen preisgekrönten italienischen Film aus dem Jahr 1977, in dem genau so eine Szene vorkomme. „Ich habe meinem Vater geschrieben, manchmal kriegt man sogar einen Preis, wenn man so etwas filmt“, erklärte der Leonberger vor Gericht. Sein Verteidiger versuchte, die Aktion als „blöden Klamauk“ herunterzuspielen.