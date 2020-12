Prozess am Amtsgericht Leonberg Unerklärlicher Blackout mit Folgen

Leonberg - Weder die Staatsanwältin noch Richter Thomas Krüger verstehen so richtig, warum die junge Frau mit dem braunen Pferdeschwanz auf der Anklagebank des Leonberger Strafgerichts sitzt. Die Anklage wirft ihr Betrug vor, die Beweislage ist eindeutig: An einem Abend im Mai dieses Jahres hat die Aushilfskraft an einer Esso-Tankstelle in Weil der Stadt innerhalb von zwei Stunden gleich zweimal eine Stange Zigaretten gekauft – mit einer Visa-Karte, die ein Kunde versehentlich liegen gelassen hatte.