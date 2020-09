Prozess am Amtsgericht Leonberg Nächtliches Rendezvous mit fatalen Folgen

Die Leonbergerin war an einem Abend Ende September vergangenen Jahres unterwegs gewesen und plante, sich am frühen Morgen heimlich mit einem Freund zu treffen. Da sie nicht wollte, dass ihre Freundin sie orten kann und sie ihren Eltern erzählt hatte, dass sie bei einer Freundin übernachten würde, wollte sie ihr Handy nicht in ihr Zimmer bringen, sondern deponierte dieses gegen 3.30 Uhr in dem amerikanischen Briefkasten des elterlichen Hauses.