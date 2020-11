Prozess am Amtsgericht Leonberg Firmenverkauf zwecks Rentenzulage

Eine Kriminalhauptkommissarin der Kripo Böblingen erklärte, die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung seien durch die Anzeige eines Kölner Steuerberaters ins Rollen gekommen, der für den 77-Jährigen tätig gewesen sei. Laut der Bilanzen sei die Firma seit Jahren überschuldet. Allerdings habe sie keine Gläubiger der Firma bei den Gerichten oder Gerichtsvollziehern auffinden können.

„Es ist auffällig, dass die Firma in die Schweiz verkauft wurde. Möglicherweise wollte man sie dort beerdigen, um ein Insolvenzverfahren in Deutschland zu umgehen“, deutete die Kriminalbeamtin an. Zudem sei die Anschrift des angeklagten Prokuristen schwierig zu ermitteln gewesen, der zudem „strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt“ sei.

Verfahrenseinstellung beantragt

Die Verteidiger der beiden Angeklagten drängten in der Folge darauf, die Verfahren gegen ihre Mandanten einzustellen. „Mein Mandant ist selbst der einzige Geschädigte und nimmt nicht mehr am Wirtschaftsleben teil“, stellte der Verteidiger des 77-Jährigen heraus. Es sei glaubhaft, dass er von den ganzen Vorgängen rund um seine Firma nichts gewusst habe. „Da waren im Hintergrund einige schillernde Figuren aktiv“, bemerkte der Anwalt anschaulich.

Der Verteidiger des Prokuristen merkte an, laut der Aussage der Kriminalbeamtin sei es möglich, dass die Firma auch schon Ende 2012 überschuldet gewesen sei. „Mein Mandant ist aber erst Ende 2013 tätig geworden“, stellte er klar.

Amtsrichter Krüger und die Staatsanwältin stimmten der Einstellung der beiden Verfahren zu. „Hier liegt kein typischer Fall der Insolvenzverschleppung vor, die kriminelle Energie der beiden Angeklagten war gering“, sagte Krüger.