Prozess am Amtsgericht Leonberg Ein Streit beim Pferdemarkt landet vor Gericht

„Es war beabsichtigt, die Ehre der Sanitäterinnen zu verletzen“

Eine etwas andere Sicht der Dinge schilderte eine 29-jährige Rettungssanitäterin. „Uns wurde diese Position vor der Hofeinfahrt von der Leitstelle zugeteilt, damit wir alle Bereiche beim Umzug schnell erreichen können“, erklärte die DRK-Ausbilderin. Nach vorne hätten sie das Auto nicht versetzen können, da dieses dann in den Bereich des Umzugs hineingeragt und die zum Teil recht breiten Wagen behindert hätte. Nach hinten hätten sie auch nicht fahren können, da sie dann nicht mehr schnell in den kritischen Bereich des Umzugs gekommen wären.

Bereits nach drei Minuten sei zum ersten Mal ein Security-Mitarbeiter gekommen und habe gebeten, den Wagen umzuparken. Der Gastwirtin habe man die Situation erklärt und um Geduld gebeten, man müsse das mit der Leitstelle abklären. 15 Minuten später sei sie aber noch einmal gekommen und habe an der Tür gerüttelt. „Auch da haben wir um Geduld gebeten. Die Leitstelle hatte gerade viel zu tun, da der Umzug gerade begonnen hatte“, führte die 29-Jährige weiter aus. Man habe keineswegs den Betrieb des Gasthofes stören wollen, aber die Besatzung habe sich durch die Bemerkung „jung und dumm“ angegriffen gefühlt. „Die Frau zeigte kein Verständnis dafür, dass wir nicht frei waren in unserer Entscheidung, wo wir das Auto hinstellen“, sagte die Sanitäterin.

Nach Anhörung einer weiteren Rettungsassistentin und zweier Security-Mitarbeiter hielt die Staatsanwältin den Tatbestand der Beleidigung für erfüllt. „Es war beabsichtigt, die Ehre der drei Rettungssanitäterinnen zu verletzen“, erläuterte die Anklagevertreterin und plädierte auf eine Geldstrafe von 2550 Euro.

Verteidiger fordert vehement einen Freispruch

Völliges Unverständnis zeigte dafür der Verteidiger der 62-Jährigen, der vehement auf Freispruch plädierte. Er habe sich die Situation vor Ort angesehen, es seien mehrere Meter Platz vor dem Rettungswagen gewesen. „In den vergangenen Jahren war das nie ein Problem“, führte er weiter aus. Zudem sei die Äußerung der Frau angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage von der Meinungsäußerung gedeckt gewesen und – wenn überhaupt – nur an der untersten Schwelle zur Beleidigung angesiedelt. Der Begriff „dumm“ habe sich auf die gesamte Situation bezogen.

Dieser Ansicht folgte Richter Thomas Krüger in seinem Urteil nicht: Er verurteilte die bereits einschlägig vorbestrafte Frau zu einer Bewährungsstrafe von zwei Monaten und einer Geldbuße von 1200 Euro zugunsten von des Vereins Fortis. Der Begriff „dumm“ habe sich klar auf die junge Besatzung des Rettungswagens bezogen. Das Verhalten der Angeklagten, die mehrfach an der Tür gerüttelt habe, sodass die Frauen sogar die Türen verriegelten, sei alles andere als freundlich gewesen. Die Rettungssanitäterinnen hätten in hoheitlichem Auftrag gehandelt, die Angeklagte hätte nur ein wenig mehr Geduld aufbringen müssen.