Prozess am Amtsgericht Leonberg Ein Nebenjob kommt Studentin teuer zu stehen

„In diese Fallen tappen Studenten oft“

Ihr Verteidiger erklärte, seine Mandantin sei auf den Trick der so genannten Paketagenten reingefallen. „In diese Falle tappen Studenten oft“, meinte er. Auf das Konto des Mannes aus Jena habe die 25-Jährige nie zugegriffen. Der Mann aus Thüringen bestätigte im Zeugenstand, dass er die Angeklagte noch nie gesehen und ihren Namen noch nie gehört habe. Er erklärte, er sei beruflich in ganz Deutschland unterwegs.

Die unberechtigte Abbuchung habe er in einem Hotel in Frankfurt festgestellt und habe dann auf Anraten seiner Bank Anzeige bei der Polizei erstattet. Er logge sich regelmäßig in öffentliche WLAN-Netze ein, jedoch nur, wenn diese passwortgeschützt seien. „Wie jemand an meine Kreditkartendaten gekommen sein kann, ist mir schleierhaft“, meinte der Jenaer.

Licht ins Dunkel konnte auch ein Kriminalkommissar aus Jena nicht bringen, der in dem Fall ermittelt hatte. Er erklärte, beim Anlegen der Mail-Adresse hinter der Kreditkarte sei zwar der Name und die Telefonnummer der Angeklagten verwendet worden, jedoch ein falsches Geburtsdatum. Wer die Waren bestellt und wer den Betrag abgebucht habe, lasse sich nicht feststellen. „Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass hier ein Datenmissbrauch vorliegt“, meinte der Kommissar. Dafür spreche zum einen, dass die Mail-Adresse hinter der Kreditkarte erst zwei Tage vor der Abbuchung angelegt worden sei. Zudem sei es unsinnig, seinen richtigen Namen zu benutzen, wenn man einen Betrug vorhabe.

Entlastende Indizien

Obwohl Indizien die Angeklagte entlasteten, konnten sich Staatsanwaltschaft und Gericht nicht dazu durchringen, den Prozess einzustellen. „Dass Sie für etwas bezahlt werden, was normalerweise nicht bezahlt wird, muss Sie doch stutzig gemacht haben“, erklärte Amtsrichter Thomas Krüger. Es sei doch nahe liegend, dass es sich hier um nicht legal erworbene Ware handle. In Betracht käme daher auch eine Bestrafung wegen Hehlerei.

Am Ende akzeptierte die Studentin schweren Herzens eine Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro. „Meine Mandantin hat sich vielleicht ein bisschen naiv verhalten, aber die wahren Bösewichte sitzen woanders“, stellte ihr Verteidiger jedoch fest