Prozess am Amtsgericht Leonberg Außendienstler wird mit Baseballschläger bedroht

„Wie wollen Sie das verstanden haben?“

Die Verlobte des Angeklagten hingegen stützte dessen Version der Geschehnisse. Sie und ihr Partner hätten Angst bekommen, als der junge Mann aufgetaucht sei. „Wir haben gehört und in der Zeitung gelesen, dass es in der Gegend mehrere Vorfälle mit betrügerischen Telekom-Mitarbeitern gab“, sagte die Frau. Ihr Verlobter habe den 20-Jährigen aufgefordert, seinen Ausweis zu zeigen. Der habe ihn aber so verdeckt, dass nichts zu erkennen gewesen sei. Als der junge Mann dann in einer fremden Sprache telefoniert habe, habe ihr Verlobter die Polizei gerufen und diesem dann geboten, er solle hier bleiben. Da ihr Mann dachte, der junge Mann fordere in einer fremden Sprache Verstärkung an, habe er sich von ihr zur Sicherheit einen Baseballschläger geben lassen.