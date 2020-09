„Von mir sind die nicht“

Was sich dann zugetragen haben soll, erzählt der Angeklagte dem Gericht so: Am Freitag, 31. August, sind die beiden Männer auf der als Campingplatz ausgewiesenen Wiese angekommen und haben ihr Zelt aufgebaut. Anschließend hielten sie sich den Rest des Tages in der Nähe der Rennstrecke aufgehalten. Als er am Samstagnachmittag wieder einmal zu seinem Zelt zurückging, sprach ihn ein Zeltnachbar an und erzählte, dass die Polizei da gewesen sei und eine Visitenkarte an seinem Motorrad hinterlassen habe. „Ich habe dann die angegebene Nummer angerufen, und mir wurde ein Rückruf des zuständigen Kollegen versprochen“, erklärt der Angeklagte.