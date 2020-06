Prozess am Amtsgericht Böblingen Sensapolis: Hat Kassierer Geld abgezweigt?

Integrität einer Mitarbeiterin angezweifelt

Bei der Befragung des Geschäftsführers versuchten die beiden Anwälte des Angeklagten, die Unregelmäßigkeiten vor allem auf die Arbeitsorganisation und Softwareprobleme abzuwälzen. Dass die Kasse zum Beispiel bei starkem Betrieb an der Kartbahn von mehreren Mitarbeitern mit der Anmeldung des Angeklagten benutzt wurde, wollten sie nachweisen. Dem Zeugen zufolge gab es jedoch die Anweisung, dass eine solche Praxis zu unterlassen sei. Ob es nicht auch zu zahlreichen Neustarts gekommen sei sowie Freifahrten vergeben werden mussten, weil das Rennsystem am Anfang nicht richtig funktionierte, fragten die Verteidiger. Außerdem zweifelten sie die Integrität der Mitarbeiterin an, die mit dem Chef für die Überprüfung der Abrechnungen des Angeklagten verantwortlich war. Denn als Einbrecher vor Jahren den Safe des Unternehmens leer räumten, hatte sie den Schlüssel dafür im Büro liegen lassen. Die Täter müssten auch gewusst haben, wo sie danach zu suchen gehabt hätten, räumte der Sensapolis-Leiter ein. Er war zur Tatzeit im Urlaub gewesen.