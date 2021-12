Projekt der Deutschen Energie-Agentur Weil der Stadt wird Pilotkommune

Schulcampus, Gymnasium und Festhalle im Fokus

„Wir haben die Prüfphase hinter uns, die Liegenschaften angeschaut und ermittelt, wie viel Energie wir verbrauchen“, berichtet Katz. Das Honorar für diese Beratung werde über das Förderprogramm getragen. Drei Liegenschaften wurden dabei ins Auge gefasst – die Sporthalle, Heizzentrale und Mensa des Johannes-Kepler-Gymnasiums, die Stadthalle, das Hallenbad und die Mensa am Schulcampus Jahnstraße sowie die Turn- und Festhalle Münklingen.

Hohe Einsparpotenziale sieht das Gutachten der DENA am Gymnasium etwa in der Erneuerung der Wärmeerzeugung am JKG, der Installation eines neuen Kessels und der Erneuerung des Wärmenetzes am Schulzentrum oder der Dämmung der Festhallenfassade. „Mehrere hundert Tonnen CO2 können eingespart werden“, heißt es in dem Gutachten weiter.

Teilnahme ist auch Lernprojekt

Nach der Umsetzung der Maßnahmen ist der Contractor aber nicht etwa weg vom Fenster: Bis zum vertraglich festgelegten Ende der Kooperation nach zwölf Jahren soll der Dienstleister für die Wartung und Instandhaltung verantwortlich sein und so auch langfristige Einsparung garantieren. Bis zum Ende dieser zwölf Jahre teilen sich die Stadt und der Contractor also die entstandenen Gewinne. Im Anschluss soll die Stadt dann alleinig profitieren.

Neue Anschaffungen, etwa Technik, bleiben von Beginn an im Besitz der Stadt. „Was der Contractor einbaut, geht sofort ins Eigentum der Stadt über“, so Katz. Und noch einen Vorteil sieht der Erste Beigeordnete: „Für uns ist die Teilnahme am Projekt auch ein Lernprogramm.“ Im Rahmen des Projektes könne sich die Stadt eine eigene Kompetenz aufbauen und diese langfristig für ähnliche Energiesparmaßnahmen bei anderen Liegenschaften nutzen.

Zustimmung aus dem Gemeinderat

Aus den Rängen der Gemeinderäte bekommt die Stadtverwaltung für die Teilnahme am Pilotprojekt Zustimmung – einstimmig geben die Räte das Grüne Licht für die Suche nach einem geeigneten Contractor. „Wir können dankbar sein, dass wir ausgewählt wurden“, sagt etwa die SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Schmalz. CDU-Stadtrat Michael Hofbauer lobt das Vorhaben als „guten Ansatz“. Michael Borger (Freie Wähler) berichtet, er habe bei einer der anderen teilnehmenden Kommunen angerufen und mit dem Bauamtsleiter gesprochen. „Er war anfangs skeptisch“, berichtet Borger. „Jetzt ist er richtig begeistert und hat die Zusammenarbeit lobend erwähnt.“