Projekt Blütenkorn in Leonberg Hier freuen sich die Menschen und die Bienen

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

„Nicht zuletzt die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, regionale Produkte zu kaufen“, erklärt Martin Georg Cohn als er von Schonder, Zachert sowie Rolf Blöckle und Markus Mönch von der Mönsheimer Mühle durch die Felder geführt wird. Solche Vorhaben, sagt der OB, rücken die lokalen Anbieter stärker ins öffentliche Bewusstsein: „Durch die Dumpingpreise der Discounter leidet nicht nur die Qualität. Auch unsere heimischen Produzenten geraten unter Druck.“ Eine Einschätzung, die Gerd Schonder unterstreicht: „Die Discounter haben einen großen Anteil an der Misere“, sagt der Chef der Betriebsgemeinschaft Neuhof. „Die Produzenten werden ausgequetscht bis zum letzten Blutstropfen. Da wieder herauszukommen, ist sehr schwer.“

In diesem Spannungsfeld sind nicht nur handwerkliches Können, sondern auch unternehmerischer Mut gefragt: Bäckermeister Zachert kauft das hochwertige Mehl aus Blütenkorn teurer ein. Entsprechend werden die Backwaren für die Endverbraucher etwas teurer werden. Doch das, so versichert der Leonberger Bäcker, der mehrere Filialen in der Region betreibt, liegt im Cent-Bereich.

Entscheidend sind jetzt die Kunden

„Um naturnah und hochwertig anzubauen, verzichten die Beteiligten auf Ackerfläche und damit auf Einnahmen“, lobt der Oberbürgermeister das Vorhaben vor der eigenen Haustür. „Jetzt ist es entscheidend, dass die Kunden das an der Ladentheke honorieren.“

Die Stadt will ihren Beitrag dazu leisten. „Wir können Führungen durch die Felder anbieten, bei denen die naturnahe und ressourcenschonende Landwirtschaft greifbar wird“, schwebt Cohn vor. „Es ist doch ein tolles Erlebnis, das alles zu sehen und zu hören. Das müssen die Kunden dann beim Einkauf vor Augen haben.“

Die Citymanagerin Nadja Reichert will nun prüfen, wie Exkursionen in die Felder, auch per Rad, in das Leonberger Führungsprogramm integriert werden können. „Wir stehen für diese besondere Seite unserer Stadt“, versichert der OB. „Gemeinsam mit unseren Bäckern und Landwirten werden wir die regionalen Produktion und die damit verbundene Qualität und den Genuss ins Blickfeld rücken.“

Auch der OGVW sitzt im Boot

Ein wichtiger Akteur in dieser Nachhaltigkeitsstrategie ist der örtliche Obst-, Garten- und Weinbauverein, der schon lange mit Rundgängen durch Streuobstwiesen und Weinberge oder praktischen Anbau-Kursen die vielfältige Natur in Leonberg in den Mittelpunkt stellt.

Ausgerechnet im Jahr des 100. Geburtstages hat Corona sämtliche Aktionen verhindert. Umso mehr freut sich der Vorsitzende Albert Kaspari über Initiativen wie das Blütenkorn-Projekt, das auch durch seinen Verein unterstützt wird.

Versteht sich von selbst, dass wenn dann im kommenden Jahr der runde Geburtstag hoffentlich nachgefeiert werden kann, die Produkte aus hiesigen Feldern und Höfen aus die Festtafel kommen.