Projekt an der JVA Heimsheim Umgehen mit Werkzeug – und miteinander

„Die Idee entstand im Zuge einer Diskussion, wie wir den Veränderungen im Justizvollzug mit einem neuen Konzept begegnen können“, erklärt Lars Klapper, der Initiator des Konzepts und Geschäftsführer des Vollzuglichen Arbeitswesens (VAW) in Heimsheim. „Ein bloßer Einsatz in unseren gängigen Arbeitsbetrieben greift hier zu kurz. Die von uns in den Fokus genommenen Gefangenen gehen in der Masse unter, können den Anforderungen nicht standhalten und gewinnen auf diesem Wege kein positives Verhältnis zur Arbeit.“