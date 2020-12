Leonberg - Am 14. Januar tritt Maic Schillack in Leonberg sein Amt als neuer Dezernent für Finanzen, Soziales und Ordnung an. Der jetzige Kämmerer von Neustadt am Rübenberge hält seine Erfahrungen in dem Mittelzentrum bei Hannover für eine gute Basis, um die Leonberger Finanzen zu stabilisieren.