Praktische Wissenschaft im Strohgäu Hammerschläge bei Eiche, Buche & Co.

Eine Traubeneiche oder eine Hainbuche hingegen sind Tiefwurzler – ihre Wurzeln reichen bis zu zwei, drei Meter in die Tiefe. Für sie spielt es keine große Rolle, ob der Regen reichlich oder sparsam oder wochenlang gar nicht fällt. Sie kommen mit Trockenheit besser zurecht als die Fichte.

Auch Bodenbewuchs ist interessant

Sebastian Peters schaut auch noch, was in zehn Metern Umkreis um ein Bohrloch alles am Boden wächst: Farn deutet auf einen feuchten Boden hin, Maiglöckchen auf einen trockenen. Die gerade untersuchte Fläche im Zeilwald ist ein Beispiel für die langen Zeiten, in denen Förster denken: „1990 wurden hier auf anderthalb Hektar fast alle Buchen vom Sturm Wiebke umgeworfen“, erklärt Steffen Frank, „danach hat man sofort Ersatz gepflanzt.“ Diese Bäume sind jetzt 20 Meter hoch.

Mit den neuen Daten kann Frank entscheiden, welche Bäume er an welchen Stellen neu setzt – damit auch noch in 100 Jahren ein gesunder Mischwald steht. In den Jahren 2021 bis 2023 will Frank auf 15 Hektar Tausende Bäume nachpflanzen, die abgestorbene Fichten, Buchen und Eschen ersetzen. Dafür kommen Peters’ neue Waldboden-Karten gerade recht.