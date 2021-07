Postareal in Leonberg Ein Projekt mit Streit und Drohungen

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Der Brückenschlag wird üppiger“

Ganz aktuell ist ein Gebäude in der Eltinger Straße ins Blickfeld geraten. Die Eigentümer des Wohnhauses, in dem unten die Reinigung Nährich ihre Geschäftsräume hat, haben der Stadt einen Gebäudetausch angeboten: Die Kommune soll das Reinigungs-Haus bekommen und der Eigentümer-Familie im Gegenzug den vorderen Teil des Nachbarhauses, es gehört der Stadt, überlassen. So könnte diese Engstelle durch Abriss des jetzigen Gebäudes und einen zurückversetzen Neubau besser gestaltet werden.

Ein „zeitintensiver Rechtsstreit, der weh tun könnte“

Diese Offerte, so teilen die Eigentümer in einem offenen Brief mit, gelte „nur für den Fall, dass es tatsächlich zu einer umfangreichen Neuplanung kommen sollte“. Weitere „feste Randbedingung ist der Erhalt des Kastanienparks einschließlich der Bäume beidseitig des Fußweges“. Das Eigentümer-Paar glaubt, dass eine Spur der Eltinger Straße zwischen die Baumreihen gelegt werden könnte, dort wo jetzt der Fußweg verläuft.

Ihre Ablehnung des Projektes verhehlen sie nicht. Sie drohen einen „zeitintensiven“ Rechtsstreit an, „der weh tun könnte“, sollte es im Vorfeld zu keiner Einigung kommen.