Porträt der Leonberger Stadtarchivarin Eine Schatzsucherin: Bernadette Gramm

An der Urkunde hängt neben dem gut erhaltenen Siegel der Stadt Leonberg zur Beurkundung auch das Siegel des damaligen Untervogts Johann Aichmann. „Das ist eine weitere Sensation, denn an den meisten Urkunden wurden im Laufe der Zeit die Siegel abgeschnitten, oder sie sind zerbröckelt und abgefallen“, freut sich Bernadette Gramm über den Fund, der zu einem der interessantesten Stücke des Archivs werden könnte.

Berufsberatung? Fehlanzeige

Heute kennt Bernadette Gramm die Geschichte und die Geschichten eines jeden Winkels in Leonberg und den Teilorten. Doch vor 40 Jahren war alles Neuland für sie. Als die Absolventin des katholischen Mädchengymnasiums in ihrer Heimatstadt Freiburg nach einem sozialen Jahr bei der Jobberaterin im Arbeitsamt mit ihren Berufsvorstellungen vorsprach, war die keine Hilfe. „Ich war schon immer von Geschichte fasziniert und lese gern, also kam entweder Archivarin oder Bibliothekarin infrage“, erzählt Bernadette Gramm, Jahrgang 1959.

So hat sie sich selbst auf die Suche gemacht und sich an der Fachhochschule für Archivwissenschaften in Marburg eingeschrieben. Die praktische Ausbildung fand im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf statt – eine Beamtenlaufbahn. „Ich wusste von den Bemühungen meiner vier älteren Brüder um Bafög“, sagt die älteste von sechs Kindern. „Und jetzt hieß es, ich bekomme 900 Mark Unterhaltszuschuss, das war viel Geld nicht nur für eine Studentin“, sagt sie.

Gramm ist voll des Lobs für Vorgänger

Nach dem Ende des Studiums hat sich Diplomarchivarin für die Stelle der Leiterin des Archivs der Stadt Leonberg beworben. Wieso Leonberg? „Das war die südlichste Stadt im Land und am nächsten zu meiner Heimatstadt Freiburg, aber ich habe es nie bereut, sonst wäre ich wohl nicht 40 Jahre lang hier geblieben“, sagt sie.

In Leonberg hat sie die Stelle übernommen, nachdem diese mehr als zehn Jahre vakant war. „Die Stadt hat einen äußerst guten Archivbestand im Vergleich zu anderen württembergischen Amtsstädten“, ist Bernadette Gramm voll des Lobes für ihre Vorgänger. Leonbergs Stadt- und Amtsarchiv wurde bereits 1768 geordnet und erfasst. Lobend schrieb der Registrator am Anfang seines Findbuchs:„Die Liebe zu der Ordnung und das Nuzliche derselben haben die Herren Statt und Amtsvorstehern bewogen, den rühmlichen Entschluß zu faßen, ihre besonders weitläuffe und auf fünff secula zuruckgehende Statt und Amts Registratur förmlich einrichten zu laßen.“

Wer was zum Pferdemarkt wissen will, muss nach Stuttgart

Im Jahr 1900 wurde sicherheitshalber ein Teil des Stadt- und Amtsarchivs nach Stuttgart als Leihgabe geholt. Deshalb lagern bis heute im Hauptstaatsarchiv in einem Depositum Leonbergs älteste Urkunden (ab 1312), Amtsbücher und Akten (ab etwa 1500). Auch wer zu den Anfängen des Leonberger Pferdemarktes forschen will, muss dafür nach Stuttgart. Große Verdienste um die Erhaltung des Archivs erworben hat sich von 1940 bis Anfang der 1970er Jahre der Lehrer Franz Bühler. So hat er unter anderem das Gebersheimer Archiv einem Altpapierhändler abgekauft. Eltingen hat bereits im 19. Jahrhundert seinen Bestand bis 1800 an eine Papiermühle im Schwarzwald veräußert. Bis am 1. Oktober 1982 Bernadette Gramm kam, hielt der damalige Kreisarchivar Helmut Brantl die Fäden in der Hand.

„Wir haben aktuell 1800 laufende Regalmeter im Eltinger Rathaus und zwei Außenmagazinen“, gibt die Archivarin einen Einblick. Das seien unterschiedlichste Akten, Bände, Urkunden. Es gehe um Grenzstreitigkeiten, um Auswanderung, Religionsfragen, um Fronarbeit, Fragen des Krieges in Stadt und anderen Ortschaften des Oberamtes von 1530 bis 1820. „Erst 1819 musste Leonberg einen eigenen Stadtschultheißen wählen – widerwillig, denn mit dem Vogt habe es doch auch funktioniert“, weiß die Archivarin.

Inventuren: sagenhafte Quellen für Familienforscher

Immer wieder fasziniert sei sie von den sogenannten Inventuren und Teilungen. „Das sind wertvolle und interessante Quellen, die bis 1899 als das Gesetz geändert wurde, Einblicke in das menschliche Miteinander und den Alltag geben, deshalb sind sie auch für Familienforscher interessant,“ sagt Bernadette Gramm. Bei der Heirat gab es die Zubringens-Inventur, bei Tod Inventur und Teilungen – von Grundstücken über Tier bis zu den Vorräten im Keller und den Scheunen, damit die Erben zu ihrem Recht kamen.

Ein Lieblingsstück hat Bernadette Gramm: „Es ist die Urkunde, mit der 1410 die Leonbergerin Agnes Belz ihren zwei Enkeln, den Kinder ihrer verstorbenen Tochter, die Summe von 70 Pfund Heller vermacht“, sagt die Archivarin. Das war nicht wenig, wenn man bedenkt, dass Eltingen 80 und Leonberg 250 Pfund Heller an den württembergischen Grafen Eberhard IV., genannt der Jüngere, als Jahressteuer zu zahlen hatten.

Familie, Berge, Rock-Musik

Der Beruf der Archivarin bringt möglicherweise mit sich, dass man, um wieder in die Gegenwart versetzt zu werden, auch mal mit dem Rad durch Afrika fahren muss. „Auch wenn man 40 Jahre am gleichen Ort arbeitet und forscht, gibt es da noch ein ganz anderes Leben“, sagt die Weissacherin. Da stehe an erster Stelle die Familie, die Berge, Radfahren, Wadern. „Nicht zu vergessen die Musik“, sagt die leidenschaftliche Jazz-Klavierspielerin. Hat sie doch zehn Jahren in der Leonberger Frauen-Rockband „Collage“ mit der Grünen-Kommunalpolitikerin Ulrike Ackermann (Bass) und Angelika Bauer (Gitarre) und wechselnden Sängerinnen in den 1990er Jahren Keyboard gespielt.

Für die Nachfolgerin oder den Nachfolger gebe es noch viele Schätze und Überraschendes zu bergen, ist Bernadette Gramm überzeugt: „Sie oder er kann nur begeistert sein von dem Bestand.“