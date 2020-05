Porsche fährt gegen VW Kurioser Unfall bei Heimsheim

Kein Alkohol, keine Drogen

In der Folge verließen beide die Autobahn bei der Anschlussstelle Heimsheim. Der 23-Jährige ordnete sich auf die Abbiegespur in Richtung Mönsheim ein, und der 42-Jährige in Richtung Heimsheim. Als die Ampel grün anzeigte, bog der Porschefahrer, so die Aussage des VW-Fahrers, plötzlich doch in Richtung Mönsheim ab und setzte sich vor den VW. Plötzlich soll der Porsche-Fahrer gewendet haben und stand dann entgegen der Fahrtrichtung auf der Landesstraße. Der VW-Fahrer fuhr deshalb in eine Haltebucht. Der 42-Jährige beschleunigte daraufhin seinen Porsche, fuhr mit quietschenden Reifen auf den Pkw des 23-Jährigen zu und prallte dagegen.