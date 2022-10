Ob er wohl das Einmaleins gelernt hat? Ein siebenjähriger Junge hat am Donnerstag in der Hofwiesenstraße in Gerlingen insgesamt sieben Autos zerkratzt. Der Gesamtschaden an einem Porsche, einem Ford, einem Opel, zwei VW und zwei Audi beläuft sich auf etwa 13 000 Euro. Gegen 17 Uhr bemerkte die Mutter des Kindes den entstandenen Schaden und setzte sich mit der Polizei in Verbindung. Der Siebenjährige konnte gegenüber der Polizei nicht erklären, was ihn zu der Tat bewogen hat.