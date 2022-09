Polizisten bespuckt 30-Jähriger randaliert in der S-Bahn

Ein 30 Jahre alter Mann hat Zeugenangaben zufolge am Montagabend gegen 19.45 Uhr in einer S-Bahn am Bahnhof Leonberg randaliert. Die Polizei wurde verständigt, der Mann verhielt sich gegenüber den eintreffenden Beamten aber unkooperativ und beleidigte diese. Laut Polizei täuschte er vermutlich sogar vor, bewusstlos zu werden, um den Maßnahmen zu entgehen. Um einen tatsächlichen medizinischen Notfall auszuschließen, rückte der Rettungsdienst an. Im Krankenhaus randalierte der 30-Jährige erneut und musste am Boden fixiert werden. Außerdem bespuckte er einen 23 Jahre alten Polizeibeamten.