Polizeimeldung aus Weissach Frau fährt gegen Baum

Weissach - Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine 41-Jährige am Montagabend im Weissacher Teilort Flacht gegen einen Baum geprallt. Gegen 17.45 Uhr fuhr die Frau mit ihrem KIA durch die Flachter Kelterstraße, als sie in Fahrtrichtung nach links von der Fahrbahn geriet und im dortigen Grünstreifen mit dem Baum kollidierte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand an dem KIA ein Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.