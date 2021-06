Leonberg - Ein unbekannter Fahrer hat am Samstagabend in der Rutesheimer Straße in Leonberg einen BMW beschädigt und sich vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilt, bog er gegen 18.30 Uhr vom Gelände des Krankenhauses Leonberg kommend auf die Rutesheimer Straße. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß er dabei gegen den BMW eines 33-Jährigen, der vor ihm im Einmündungsbereich verkehrsbedingt warten musste. Die beiden Beteiligten sprachen zunächst miteinander. Der Unbekannte überreichte dem 33-Jährigen anschließend einen kleineren dreistelligen Bargeldbetrag, stieg in sein Auto und fuhr, obwohl ihn der BMW-Fahrer zum Warten auf die Polizei aufforderte, davon. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unbekannte einen Skoda. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.