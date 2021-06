Polizeimeldung aus Leonberg Fahrraddiebe flüchten vor Polizeistreife

Leonberg - Die Leonberger Polizei ermittelt gegen drei noch unbekannte Männer, die am Donnerstagabend vermutlich zwei Fahrräder am Leonberger Bahnhof gestohlen haben. Nach Polizeiangaben hatte ein Zeuge beobachtet, wie die Täter um 21.20 Uhr an einem bei den Fahrradständern abgestellten, abgeschlossenen Rad hantierten und anschließend in Richtung Stadtmitte flüchteten. Die Beamten entdeckten die drei Männer schließlich wieder am Bahnhof. Von dort flüchteten diese auf zwei Rädern. Nahe des Wertstoffhofs ließen die Unbekannten die Zweiräder zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Im Bereich eines Schulzentrums verlor die Polizei die Männer aus den Augen.