Leonberg - Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch gegen 21 Uhr im Leonberger Krankenhaus randaliert. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Rettungsdienst den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, zuvor dorthin gebracht, weil er sich bei einem Fahrradsturz verletzt hatte. Im Krankenhaus wurde er aufbrausend und schlug gegen die Fahrstuhltüren. Die Polizei stellte bei den Ermittlungen fest, dass der Mann das Fahrrad gestohlen hatte und gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Die Beamten konnten ihn schließlich in Weil der Stadt festnehmen und das gestohlene Fahrrad auffinden. Nach einer Nacht im Leonberger Polizeirevier brachten die Polizisten den 35-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.