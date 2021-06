Nachdem er am Dienstagabend mit seinem Auto in eine Ampel gerast war, ist ein betrunkener 19-Jähriger vom Unfallort geflohen und hat sich anschließend der Festnahme durch Polizeibeamte widersetzt. Der junge Fahrer war gegen 23.30 Uhr in Leonberg auf der Bahnhofstraße in Richtung der Römerstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Mercedes verlor. Er geriet nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einer Ampel und Verkehrsschildern.