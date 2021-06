Friolzheim - In der Nacht auf Samstag ist in die Räume einer Friolzheimer Firma eingebrochen worden. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handelte, ist der Polizei laut aktuellem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Nachdem der oder die Täter sich zwischen 22 und 5 Uhr zunächst Zutritt zur Versandhalle der Firma in der Leonberger Straße verschafften, brachen sie die Tür zur dortigen Montagehalle auf. Hier wurden sämtliche Schränke aufgehebelt und durchwühlt, gestohlen wurde aber nichts. Auch durch die Büroräume wühlten sie sich. Dort fehlt nach Angaben der Polizei ein Elektroartikel und Zubehör. Außerdem wurde ein Fenster eines auf dem Firmengelände befindlichen Baucontainers aufgehebelt. Im Inneren des Containers öffneten der oder die Täter einen Büroschrank, entwendet wurde jedoch nichts.