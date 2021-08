Polizeikontrollen im Enzkreis Viermal sind Drogen im Spiel

Zuerst hielten Beamte des Polizeireviers Mühlacker am Freitagmorgen gegen 8.50 Uhr einen 18-Jährigen mit seinem VW in der Mönsheimer Straße in Heimsheim an. Da die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum bei ihm wahrnahmen, veranlassten sie einen Drogenvortest. Er verlief positiv auf Cannabis. Ebenfalls in der Mönsheimer Straße in Heimsheim stoppte in der Nacht auf Samstag eine Streife des Polizeireviers Mühlacker gegen 0.20 Uhr den 20-jährigen Fahrer eines BMW. Hier hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.