Etliche Verkehrssünder und weitere Personen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sind der Polizei bei einer Großkontrolle in Rutesheim ins Netz gegangen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, haben Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und des Polizeireviers Leonberg am Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr Fahrzeuge im Bereich des Park+Ride-Parkplatzes parallel der Autobahnanschlussstelle Rutesheim kontrolliert.