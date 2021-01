Polizeikontrolle in Leonberg Beim Rodeln ist alles in Ordnung

Mit Abstand beim Rodeln

Auch die Polizei haben die Rodler auf den Plan gerufen. „Wir haben in unserem Gebiet nicht viele solcher Stellen, wir wissen also, wo wir nachschauen müssen“, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Peter Widenhorn. Drei Mal seien die Beamten am Sonntag dort gewesen. Gegen 11.40 Uhr, 13.45 Uhr und dann nochmals gegen 16.30 Uhr. „Beim ersten Mal waren rund 100 Leute da, später 200 und am Ende noch einmal etwa 100“, schildert der Sprecher. Doch zu keinem Zeitpunkt habe man eingreifen müssen.