Polizeikontrolle in Leonberg Mutmaßliche Reichsbürgerin wehrt sich gegen Kontrolle

Leonberg - Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in der Leonberger Grabenstraße am Mittwochvormittag hat eine 55-Jährige Widerstand geleistet. Die Beamten hatten die Frau gegen 10 Uhr angehalten, weil sie nicht angeschnallt war. Die 55-Jährige verweigerte aber laut Polizei jegliche Mitwirkung, verriegelte ihr Auto und versuchte das zuvor geöffnete Fahrerfenster zu schließen. Ein Polizist konnte das verhindern. Eine andere Beamtin konnte so die Fahrertür öffnen, die Frau wurde aus dem Fahrzeug herausgezogen. Daraufhin begann die 55-Jährige, um sich zu schlagen und zu treten. Als der Frau Handschellen angelegt wurden, erlitt eine Polizistin leichte Verletzungen.