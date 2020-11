Polizeikontrolle im Enzkreis Verstöße bei Tiertransporten

Enzkreis - Das Polizeipräsidium Pforzheim und das Veterinäramt des Enzkreises haben in der Vergangenheit immer wieder Verstöße bei Tiertransporten festgestellt. Aus diesem Grund gab es vergangene Woche eine erneute Kontrolle verschiedener Transporte veranlasst. Die Schwerpunktkontrolle erfolgte in Birkenfeld. Dabei mussten mehrere Viehhändler beziehungsweise deren Fahrer – teilweise erneut – wegen tierschutzrechtlicher Verstöße oder Überladung angezeigt werden. Darunter befand sich auch ein Fahrer, der bei der vorangegangenen Kontrolle seine Fahrt zum Schlachthof unterbrochen hatte, um aus seinem dicht besetzten Fahrzeug vier Bullen in den Transporter eines Kollegen umzuladen. Dieser lieferte die Tiere dann erst am Nachmittag – nach mehr als 15 Stunden Transportzeit – am Schlachthof an.