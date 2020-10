Polizeikontrolle auf der A 8 bei Rutesheim Autofahrer hat 20 Kilo Marihuana dabei

Rutesheim - Die Polizei hat am Freitag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 2 Uhr Samstagnacht zahlreiche Kontrollen in den Landkreises Böblinen und Ludwigsburg durchgeführt. Die Aktionen fanden im Rahmen eines Fahndungs- und Kontrolltages im Zuständigkeitsbereichs des Ludwigsburger Polizeipräsidiums statt.